L'activité des organisations Congrès ukrainien canadien, Institut Macdonald-Laurier et Fédération nationale ukrainienne du Canada a été reconnue indésirable en Russie, a annoncé vendredi le ministère russe de la Justice. "Le 19 août 2022, le ministère russe de la Justice a inclus dans la liste des organisations étrangères et internationales non-gouvernementales dont l'activité est reconnue indésirable les organisations suivantes: le Congrès ukrainien canadien (Ukrainian Canadian Congress), l'Institut Macdonald-Laurier (Macdonald-Laurier Institute) et la Fédération nationale ukrainienne du Canada (Ukrainian National Federation of Canada)", a fait savoir le ministère de la Justice.

Le ministère précise que ces organisations ont été incluses dans la liste conformément à la loi fédérale qui pénalise les organismes violant les droits et les libertés des citoyens russes sur décision du parquet général datant du 4 août 2022.