Depuis que la Russie a lancé une offensive en Ukraine, le pays est critiqué par de nombreux pays occidentaux. Ces pays ne se sont pas arrêtés aux simples déclarations puisque de multiples sanctions ont été infligées à la Russie dirigé par le président Vladimir Poutine. Au cours d'une rencontre à laquelle a participé des responsables militaires d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, Sergueï Choïgou, ministre de la défense russe a rejeté la thèse de l'isolement de la Russie et salué ses partenaires en Afrique.

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, le ministre de la défense russe a rencontré des hauts responsables militaires de plusieurs pays partenaires de la Russie. Selon le média Newsweek qui cite le journal ukrainien de Delovaya Stolitsa, le ministre de la défense russe n'a pas caché sa joie de voir ces responsables participer à cette rencontre. "Il est très gratifiant que d'éminents chefs militaires de nos États amis - le Burundi, la République de Guinée, le Cameroun, le Mali, le Soudan, l'Ouganda, le Tchad, l'Éthiopie et la République d'Afrique du Sud - soient présents dans cette salle aujourd'hui", a déclaré M Choïgou.

"Nous apprécions votre soutien et avons l'intention d'accroître la coopération sur des projets mutuellement bénéfiques", a-t-il poursuivi. Pour l'officiel russe qui estime que les amis restent les amis, les partenaires de son pays la Fédération de Russie n'ont pas été influencés par les pressions pour isoler la Russie. "Ils n'ont pas été touchés par cette puissante pression de toutes parts", a déclaré le ministre russe dans une interview à l'agence de presse Interfax rapporte Newsweek.

Le ministre russe va plus loin et laisse entendre qu'il est impossible d'isoler un pays aussi grand que la Russie dans une interview à l'agence de presse russe Interfax. "C'est généralement assez difficile à réaliser, et, en parlant de notre pays, c'est presque impossible parce que c'est la plus grande puissance nucléaire, le plus grand pays en termes de superficie et de territoire", a déclaré l'officiel russe au sujet de l'isolement de la Fédération de Russie.