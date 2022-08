Dérivée du Cannabis, le CBD est utilisé dans le monde depuis fort longtemps. D'après les dernières études et évaluations, sa première utilisation remonte à 2900 ans avant Jésus-Christ. Ce qui en fait l'une des plantes aux vertus exceptionnelles les plus reconnues dans les temps antiques. Sa forme la plus connue reste l'huile de CBD. Mais en France, ses vertus ne sont toujours pas très connues. En réalité, l’huile de CBD est une substance extraite du cannabidiol qui est obtenu à partir de la fleur de la plante de cannabis. Elle est fabriquée en combinant des cristaux de CBD et d’autres huiles d’origines végétales. Pour rappel, le CBD , ou cannabidiol, est le deuxième ingrédient actif le plus répandu dans le cannabis (marijuana).

L'huile de CBD renferme plusieurs vertus très recherchées. Elle favorise le sommeil grâce à ses vertus relaxantes et apaisantes en dimnuant les effets de l'anxiété. Elle pourrait être plus efficace que certains traitements contre l'insomnie. Ainsi, en cas de manque de sommeil par exemple, l’huile de CBD pourrait être très efficace. Hormis le format huile, plusieurs personnes optent pour des variantes alimentaire comme des bonbons au CBD. Le CBD se présente sous de nombreuses autres formes, notamment des huiles, des extraits, des gélules, des patchs, des vapos et des préparations topiques à utiliser sur la peau.Mais l'une des vertus les plus reconnues reste les facultés antidouleur et anti-inflammatoire du CBD. Le corps humain contient un système spécialisé appelé système endocannabinoïde, qui est impliqué dans la régulation de diverses fonctions, notamment le sommeil, l'appétit, la sensation de douleur et la réponse du système immunitaire rappelle le site healthline. Des études ont démontré que le CBD peut aider à réduire la douleur chronique en affectant l'activité des récepteurs endocannabinoïdes, en réduisant l'inflammation et en interagissant avec les neurotransmetteurs. Le CBD peut aider à réduire les envies de tabac et d'héroïne dans certaines conditions, selon certaines recherches chez l'homme.

Selon des études, le CBD aiderait également à lutter contre l'épilepsie. "Mais il faut garder en tête que le cannabidiol est administré à des dosages extrêmement élevés, beaucoup plus élevés que ce qui se retrouve notamment sur le marché légal actuel non thérapeutique.... Si vous consommez de très petites doses de CBD, il est possible que vous n'ayez pas d'effet du tout" rappelle le docteur Didier Jutras-Aswad cité par Radio Canada. Ce dernier rappelle ainsi qu'il faut cependant des doses bien plus élevées que celles disponibles sur le marché non thérapeutique pour bénéficier des bienfaits du CBD. Depuis de nombreux citoyens ont opté pour l'achat de CBD français en ligne.