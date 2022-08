A seulement quelques mois des élections législatives, les partis de la mouvance s’activent. On enregistre des fusions et des mariages de formations politiques. Dans l’opposition, les mouvements sont moins visibles et pourtant, ses leaders affirment qu’ils seront du rendez-vous du 08 janvier prochain. Basile Ahossi, le deuxième vice-président du parti Les Démocrates a tenu le même discours récemment dans un entretien accordé à Radio Sèdohoun.

Il assure que son parti ira aux élections puisque c’est le seul moyen légal pour prendre le pouvoir. « Si on ne va pas aux élections, on ira pas faire le maquis pour prendre le pouvoir. On ira aux élections. Le parti Les Démocrates va aux élections pour conquérir le pouvoir et gérer le pouvoir. Il faut chercher le pouvoir par les voies légales » a-t-il déclaré, répondant par la même occasion aux opposants qui appellent au boycott.

" Nous travaillons en ce moment à ce qu’on aille en un seul rang "

L’ancien député a par ailleurs émis le vœu de voir l’opposition participer à ces joutes électorales, ensemble. En tout cas, un travail est fait dans ce sens , assure-t-il. « Nous travaillons en ce moment à ce qu’on aille en un seul rang. Est-ce que cela va réussir ? je souhaite que ça réussisse » a déclaré Basile Ahossi. Il reconnaît tout de même que "l’unité de l’opposition n’existe nulle part ».