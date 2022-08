De nombreuses nouvelles arnaques ont vu le jour depuis quelques temps. Il a fallu une période d’adaptation de la part des pirates pour adapter leurs techniques frauduleuses aux nouvelles technologies et à leur démocratisation. Ainsi, de très nombreux concitoyens possèdent dorénavant des smartphones, et sont de plus en plus au courant des fonctionnalités disponibles. Zoom sur un nouveau danger : les arnaques aux QR codes.

Un nouveau moyen de cliquer sur des liens : le QR Code

Depuis l’émergence des smartphones et des forfaits mobiles pas chers, les technologies telles que le QR codes se sont démocratisées à vitesse grand V. Ce qui n’était qu’une technique de niche il y a quelques années est depuis rentré dans les mœurs, au point d’être utilisé également par le gouvernement. Ces QR codes, tout le monde les connaît désormais depuis la crise du Covid-19. Ils ont été utilisés afin de confirmer la négativité ou la positivité d’un test PCR/Antigénique, et ont donc pris une place importante dans le paysage en France.

La particularité des QR codes est que ceux-ci permettent d’accéder rapidement à un lien sans devoir l’écrire. En scannant simplement ce QR code avec un téléphone compatible, les informations s’affichent rapidement. De plus, des applications tierces comme Snapchat permettent également de lire ces QR code facilement.

Le principal problème que pose cette arnaque est qu’il n’est pas possible de savoir à l’avance sur quelle page ce “code digital” va diriger l'usager. Ainsi, les personnes mal intentionnées peuvent utiliser une arnaque bien connue sur Internet : le phishing. Cela consiste à attirer l’internaute via une affiche ou un bouton qui semble être celui qui est recherché, pour ensuite installer un logiciel malveillant ou tout simplement voler des données personnelles, en quelques secondes et juste en scannant un QR code.

Comment se protéger de ces nouveaux moyens de piratage ?

Heureusement, il existe des moyens assez efficaces de se protéger de ces arnaques. Pour commencer, il faut adopter une série de comportements à avoir, en toutes circonstances sur Internet. Ainsi, les usagers peuvent éviter de se retrouver happés par des QR codes frauduleux, notamment en présence d’un wifi public, afin d’éviter d’exposer leurs données personnelles. Autre geste simple : ne pas scanner de QR codes en dehors de ceux fournis par les sites de confiance. Il est également possible d’utiliser un VPN, qui procure une protection supplémentaire lors de la navigation. Enfin, en cas de scan d’un QR code, ne pas cliquer sur des boutons de téléchargement.

En adoptant ces comportements, l’utilisateur se prémunit ainsi des mauvaises surprises. De cette manière, il pratique la meilleure des défenses : la prévention. Et contre cela, même les pirates les plus aguerris ne peuvent rien. Tous les stratagèmes à base de QR codes frauduleux ne peuvent ainsi atteindre la personne qui pratique ces gestes barrières contre ce virus. Il convient de rappeler que la prévention ne doit pas devenir malsaine, et entraîner une paranoïa. Les QR codes restent des outils pour une navigation rapide, il suffit de savoir reconnaître les bons et les mauvais.