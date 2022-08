Les réactions se multiplient depuis que la Russie s’est opposée à l’adoption d’une déclaration commune aux Nations unies concernant le nucléaire. En effet, la position de Moscou a été condamnée par les Etats-Unis, qui ont fustigé hier dimanche 28 août 2022, son « obstruction cynique » qui a bloqué le vote concernant la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Dans un communiqué, Vedant Patel, porte-parole adjoint du département d’Etat américain a indiqué qu’ : « Après des semaines d'intenses et productives négociations, la Russie a décidé seule de bloquer un consensus sur le document final », tout en ajoutant que cela a été fait avec pour objectif de « bloquer des éléments de langage qui ne faisaient que reconnaître les risques radiologiques à la centrale nucléaire de Zaporijia ».

« Certains paragraphes qui sont éhontément politiques »

Notons que la réaction des USA intervient dans un contexte où la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, la plus grande d’Europe, est sous le contrôle de la Russie. Cette dernière et l’Ukraine s’accusent d’effectuer des bombardements près de la centrale. Pour rappel, Moscou avait opposé son refus à l’adoption de la déclaration commune sur le désarmement nucléaire, le vendredi 26 août 2022. Cette situation est intervenue malgré les longues périodes de discussion et la longue pause observée ce vendredi dans le cadre des échanges. « Notre délégation a une objection clé sur certains paragraphes qui sont éhontément politiques », a déclaré le représentant russe, Igor Vishnevetsky.

On retient des confidences qui ont été faites par des sources proches du dossier que l’opposition de la Russie est notamment au sujet de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia qui se trouve dans la région éponyme dans le sud du pays. Par ailleurs, Moscou s’est montré en faveur d’une inspection faite par l’AIEA indépendamment de l’influence de l’Ukraine. « Nous partons du fait qu'elle [l’inspection de l'AIEA] doit avoir lieu indépendamment de l'impact destructeur du régime de Kiev et tous ceux qui se tiennent derrière, tous ceux qui utilisent le site nucléaire comme un simple outil même plus de chantage mais de terrorisme » a notamment déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.