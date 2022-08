Le président français Emmanuel Macron tiendra une réunion extraordinaire du Conseil de défense et de sécurité nationale le 2 septembre dans un contexte énergétique tendu. C'est ce qu'a rapporté la chaîne France Info lundi, citant une source à l'Élysée. Selon la source, la première ministre française Élisabeth Borne, le ministre français de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire et la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher seront parmi les participants à la réunion. Le sujet principal sera l'approvisionnement en gaz et en électricité pour l'hiver prochain selon Tass.

"La Fin de l'abondance"

Devant ses ministres, le président Macron avait déjà averti les français sur l'avenir; et il n'est pas des plus reluisants. «Au fond, nous vivons la fin de l'abondance, celle des liquidités sans coût - on devra en tirer les conséquences économiques - celle de produits et de technologies qui nous paraissaient perpétuellement disponibles, la rupture des chaînes de valeurs. La rareté de telle ou telle matière ou technologie réapparaît, comme celle de l'eau. Nous aurons des dispositions à prendre » a prévenu le président français. La question de l'énergie reste au coeur des enjeux depuis le début de la guerre en Ukraine. Les occidentaux craignent que la Russie ne se serve du levier énergétique pour se venger des sanctions et des livraisons d'armes à Kiev.