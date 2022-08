En visite ce vendredi 26 août en Algérie, le président français Emmanuel Macron a profité de l’occasion pour se prononcer sur le sentiment « Anti-France » qui se remarque de plus en plus sur le continent. En effet, s’adressant aux jeunes de ce pays en particulier et à la jeunesse africaine en général, l’actuel patron de l’Élysée a fait savoir que, l’avenir du continent ne se situe pas en une adversité avec la France. « Votre avenir, ce n'est pas l'anti-France », indique-t-il

"Il y a un ennemi, c'est la France"

Il a également profité de cette occasion pour pointer un doigt accusateur contre certaines puissances étrangères qui seraient en train de manipuler en sourdine les populations. « Il y a un ennemi, c'est la France. Ça met tout le monde d'accord, c'est trop facile », a-t-il déclaré. « Je veux dire simplement la jeunesse africaine: expliquez-moi le problème et ne vous laissez pas embarquer parce que votre avenir, ça n'est pas l'anti-France », a déclaré le président français au cours de son déplacement qu’il a effectué en Algérie.

"La France est critiquée"

« Oui, la France est critiquée. Elle est critiquée pour le passé, (...) parce qu'on a laissé trop longtemps des malentendus s'installer, et aussi parce qu'il y a une immense manipulation », a-t-il réaffirmé au cours de sa déclaration qu’il a faite au sujet du désamour que rencontre désormais la France dans certains pays africains. Il a également évoqué certains pays tels que la Turquie, la Russie et la Chine qui seraient des auteurs de ce type de situation en Afrique.