À l'occasion de son déplacement en Algérie, le président de la France Emmanuel Macron s'est exprimé sur la situation en Ukraine et l'impact d'une telle guerre sur l'Afrique lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. "Mettre fin à la guerre en Ukraine doit être une cause commune", a souligné le dirigeant français. "Cette crise, et l'ensemble des crises qui sont le fruit de cette guerre lancée par la Russie, qu'il s'agisse de crises humanitaires, diplomatiques, alimentaires, énergétiques, déstabilisent profondément l'ensemble de la planète et tout particulièrement le continent africain", a-t-il conclu.

Abdelmadjid Tebboune, à son tour, s’est contenté de dire qu’il avaient discuté de nombre de questions régionales et intérnationales présentant de l’intérêt pour les deux parties, notamment en matière de sécurité et de stabilité dans la région méditerranéenne.