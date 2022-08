Les accusations formulées par les autorités maliennes contre les français continuent de faire réagir. Bamako accuse Paris de fournir des armes et des renseignements aux terroristes, ce qui expliquerait leur percée ces dernières semaines selon certains observateurs. Des plaintes formulées à l'ONU qui font réagir du côté de Paris. La première réaction est venue de la force française Barkhane. Le nouveau commandant de la force Barkhane, le général Bruno Baratz a réagi au micro de RFI.

« C’est un petit peu insultant de leur part, parce qu’effectivement, nous avons tout fait pour nous battre jusqu’au bout. Même au moment du désengagement, il y avait eu un accrochage entre le personnel de la 13e DBLE et un groupe de l’EIGS, faisant deux morts dans les rangs de l’EIGS. C’est étonnant de nous accuser aujourd’hui d’appuyer et de soutenir le terrorisme » a-t-il déclaré. Mais l'ambassade de la France au Mali a elle-aussi tenu à réagir, cette fois-ci sur la toile. Dans une série de tweets, les responsables ont nié tout soutien aux terroristes.

« la France est intervenue au Mali entre 2013 et 2022 à la demande des autorités maliennes... la France a libéré de nombreuses villes maliennes qui étaient tombées entre les mains des terroristes, lesquels imposaient leur règne de terreur – interdiction de l’éducation, meurtres, punitions corporelles –, notamment à Tombouctou et à Gao...En 9 ans, Paris a neutralisé plusieurs centaines de terroristes au Mali et mis hors d’état de nuire deux figures historiques du terrorisme dans la région ... Dans tous les communiqués des groupes terroristes, la France était jusqu’à son départ désignée comme leur ennemi numéro 1... 53 soldats français (...) dont la mission consistait, avant tout, à lutter contre les groupes terroristes... La France n’a évidemment jamais soutenu, directement ou indirectement, ces groupes terroristes, qui demeurent ses ennemis désignés sur l’ensemble de la planète » a tweeté l'ambassade de France. Pas sûr que cela calme pour autant les tensions entre les deux pays.