Depuis la mise en berne des relations entre la France et le Mali, Bamako semble s'avoir trouvé un nouvel allié militaire: la Russie. Le pays de Vladimir Poutine collabore en effet avec le Mali dans le domaine militaire. Des instructeurs russes sont présents dans le pays selon Bamako, alors que la France et les USA parlent des mercenaires de Wagner. Outre cela, Moscou livre de plus en plus de matériels militaires au gouvernement du président Goïta. Dernier en date: la livraison de chasseurs et d'un hélicoptère de combat. Lire Mali: la Russie livre 5 avions et un hélicoptère de combat

"J’ai eu un entretien téléphonique avec le Président Poutine. Nous avons évoqué l’appui de la Fédération de Russie à la transition politique malienne et j’ai salué la qualité de notre partenariat respectueux de la souveraineté du #Mali et des aspirations de sa population." a déclaré le président Goïta sur twitter. "Après cet accord entre les deux pays, le président malien Assimi Goïta a entrepris de discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine. Une discussion qui intervient également après le déblocage des exportations des produits agricoles russes et ukrainiens. Selon nos sources, Assimi Goïta et Vladimir Poutine ont échangé sur ces deux situations et ont annoncé vouloir améliorer les échanges entre les deux pays. Un approfondissement des liens au détriment des liens historiques entre le Mali et la France.

