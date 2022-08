Le médiateur de la CEDEAO en Guinée, l’ex-président de la République du Bénin Thomas Boni Yayi doit retourner à Conakry cette semaine, dans le cadre de la poursuite des négociations avec la junte au pouvoir. Boni Yayi devra rencontrer le Colonel Mamady Doumbouya pour poursuivre les échanges entamés il y a quelques semaines sur le délai du retour au pouvoir des civils en Guinée.

'' SE Dr Boni YAYI, ex Président du Bénin et Médiateur de la CEDEAO en Guinée sera de retour à Conakry la semaine prochaine pour la suite de sa mission ", peut-on lire sur le compte Twitter de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, depuis le samedi 13 août 2022. La junte au pourvoir avait décidé d’une période de transition de 36 mois au bout de laquelle elle allait rétrocéder le pouvoir aux civils. Mais, les dirigeants de la CEDEAO s’y étaient opposés et ont exigé une transition d’au plus 24 mois.

Rappelons que le gouvernement de la transition a procédé à la dissolution du FNDC, le lundi 08 août dernier. Il s'agit d'une coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile. Laquelle coalition est accusée d’organiser des manifestations armées sur la voie publique.