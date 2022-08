Ces derniers jours, le ton est sérieusement monté entre la Chine et les USA autour de Taïwan. Pour cause, une haute élue américaine avait annoncé une visite sur l'île revendiquée par la Chine. L'annonce de la nouvelle a provoqué la colère de Pékin qui a mis en garde les USA à plusieurs reprises. Malgré les nombreux avertissements, Nancy Pelosi s'est rendu à Taïwan. Alors que des risques de confrontation sont évoqués régulièrement à cause des foyers de tensions dans le monde le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov appelle à ne pas utiliser des "mots forts et effrayants" sur la menace d’une guerre mondiale majeure.

Le Kremlin appelle à de la retenue. Ce mercredi 03 Août, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a appelé à ne pas utiliser des "mots forts et effrayants" sur la menace d’une guerre mondiale majeure après la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis à Taïwan malgré les multiples avertissements de la Chine aux autorités américaines. "Je suggère que nous l'évitions", a-t-il répondu aux journalistes

L'officiel russe a tout de même souligné que "le niveau de tensions que cette visite a provoqué dans la région [Asie-Pacifique] ne doit pas être sous-estimé". Il a profité de l'occasion pour dénoncer une "provocation". "C’est une provocation. Ce n’est pas une ligne pour soutenir la liberté et la démocratie. Il faut appeler de telles actions par leur nom", a tenu à préciser le porte parole du président Vladimir Poutine. Il y a quelques jours, le même officiel russe s'était dit «solidaire» de la Chine après l’avertissement du président chinois.