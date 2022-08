La montée des eaux et l’inondation sont constatées depuis quelques semaines dans certaines régions du Bénin suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur l’ensemble du pays. A cet effet, dans un communiqué rendu public ce lundi 29 août 2022, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou a fait savoir que « les fortes précipitations enregistrées ces derniers temps dans les localités de la région septentrionale de notre pays, engendrent la montée des eaux dans les bassins des fleuves et occasionnent des inondations dans plusieurs communes ».

Le ministre Alassane Séidou a précisé que « les services de prévision viennent de lancer pour les communes de Karimama, Malanville, Bonou et Adjohoun, une alerte orange qui peut à tout moment évoluer au rouge » et « peut s’étendre à d’autres communes ». Mais malgré les sensibilisations et les mesures prises par l’Agence nationale de protection civile (ANPC), les autorités préfectorales et communales, certaines populations béninoises continuent de faire preuve d’imprudence en adoptant des comportements à risques.

C’est pourquoi, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique a, dans ce communiqué, rappelé aux populations les comportements à risques à éviter notamment respecter les mesures de protection civile prises par les autorités politico-administratives et les pairs éducateurs et secouristes notamment les mesures d’évacuation à temps des personnes et des biens vers des familles d’accueil plutôt sur les sites d’accueil , suivre régulièrement les émissions radiophoniques locales et appliquer les consignes données par les autorités compétentes et éviter la traversée des cours d’eau , les transports fluviaux nocturnes avec des barques surchargées en violation de la réglementation sur le transport fluvial.

Le ministre Alassane Séidou a recommandé également entre autres mesures éviter de se baigner dans les cours d’eau ou d’y faire ses besoins, de se servir des eaux contaminées comme eaux de boisson et de vivre dans les maisons menaçant de ruine, susceptibles de s’écrouler par l’effet des eaux ou celles dont les fils électriques sont immergés et enfin respecter les mesures barrières anti-Covid-19. L’autorité ministérielle n’a pas manqué d’insister que les citoyens peuvent appeler en cas de nécessité le 166 afin de recevoir de l’aide ou dénoncer les comportements à risques.