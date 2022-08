L’agence spatiale américaine compte faire décoller un iPad pour tester une fonctionnalité. C’est du moins l’annonce qui a été faite par la NASA par le canal d’un communiqué. Il s’agit d’une tablette tactile d’Apple qui voyagera dans l’espace à bord du module Orion. Cette expérience entre dans le cadre du tout premier vol du SLS, la nouvelle fusée de la NASA. L’utilité de l’appareil de la marque à la pomme est qu’il devrait servir de base à la mission Callisto.

Le but est de montrer que l’assistant vocal d’Amazon « Alexa » pourra fonctionner dans l’espace. Cette option permettra à l’agence spatiale américaine de rendre plus facile la vie des astronautes. Selon l’Agence Spatiale Américaine, le recours à l’iPad pour cette expérience aura pour mérite d’utiliser un assistant vocal pour avoir accès à différentes informations comme la trajectoire, la température, la télémétrie ou encore l’heure tout simplement.

Un voyage sur la Lune en 2025

Toujours selon la NASA, l’espoir est d’être en mesure d’envoyer sur la Lune en 2025 un homme et une femme. Compte tenu de la distance, il ne sera pas possible pour Alexa de communiquer avec les serveurs d’Amazon situés sur Terre. Notons que, c’est la première fois que l’agence spatiale américaine fera ce nombre non négligeables de tests pour s’assurer de la fiabilité de sa fusée SLS dans le cadre de sa mission.