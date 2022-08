C'est l'une des cinématographiques les plus puissantes avec ses consoeurs américaine (hollywood) et indienne (bollywood). Nollywood, l'industrie du cinéma nigérian a vu naître une panoplie de stars. Une des ses stars est actuellement dans la tourmente. Moses Armstrong est en effet accusé de viol sur mineure, d'intimidation, de complot et de fourniture de drogues ou d'instruments pour se faire avorter. Armstrong, un ancien assistant du gouverneur Udom Emmanuel, a été arrêté le mois dernier pour avoir prétendument violé une mineure qu'il avait adoptée rapporte la presse nigériane.

Il a plaidé non coupable des accusations et a été libéré sous caution. Son avocat Emmanuel Pantaleon a, lors de l'audience rappelé au tribunal sa demande de mise en liberté sous caution. L'accusation s'est opposée à la demande de libération sous caution et a exhorté le tribunal à rejeter la demande. Le juge a malgré tout confirmé la demande de l'avocat de la défense et a accordé une caution à M. Armstrong d'un montant de 5 millions de nairas.