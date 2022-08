Entre le président Joe Biden et son prédecesseur Donald Trump, la réconciliation n'est pas encore au rendez-vous. Les deux hommes politiques se vouent une quasi-animosité depuis les élections présidentielles. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Le président américain Joe Biden et son administration ont fait plus de dégâts au pays que les cinq pires présidents de l'histoire américaine n'auraient pu le faire, a déclaré l'ancien président américain Donald Trump lors de la conférence des conservateurs (CPAC) au Texas.

«Vous pouvez prendre les cinq pires présidents de l'histoire américaine, les combiner, et il s'avère qu'ils n'auraient pas fait autant de dégâts que Biden en deux ans» a-t-il déclaré pointant du doigt la reprise économique jugée trop faible des USA; même si Joe Biden a déclaré que l'économie américaine n'était pas entrée en récession, citant l'opinion de la Réserve fédérale américaine, ainsi que des économistes et de nombreux représentants éminents du secteur bancaire. Donald Trump accuse également Joe Biden d'avoir été complètement à côté de la plaque concernant la politique énergétique des USA.

Donald Trump avait précédemment critiqué Nancy Pelosi pour sa visite à Taïwan, affirmant qu'elle avait donné à la Chine une excuse pour lancer ses exercices militaires. "Suivez simplement ce qui se passe, et cela se passe sous vos yeux. Comme c'est stupide qu'elle [Pelosi, ndlr] soit allée là-bas", a déclaré Trump qui a ajouté qu'après la Russie et l'Ukraine, la Chine et Taïwan seront les suivants.