Alors que la guerre en Ukraine fait craindre une guerre nucléaire, le président Poutine a réagi sur le sujet. Ce lundi, lors de la conférence des pays signataires du traité de non-prolifération nucléaire, Poutine a rappelé qu'une guerre nucléaire ne profiterait à personne. Ce n'est pas la première fois que le président russe intervient dans ce sens. En Juin il avait déjà affirmé que la Russie ne menaçait aucun pays lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF). "Nous ne menaçons personne, mais tout le monde doit savoir ce que nous possédons et ce que nous utiliserons pour protéger notre souveraineté. Ce sont des choses évidentes" avait-il affirmé.

Dans un message adressé aux participants de la conférence ce lundi, Vladimir Poutine s'est voulu une fois encore rassurant. "Nous partons du principe qu'il ne peut y avoir de vainqueurs dans une guerre nucléaire et que cette dernière ne doit jamais être déclenchée", a affirmé Vladimir Poutine. Une déclaration qui intervient après que le président a placé ses forces nucléaires en état d'alerte. Mais il affirme qu'il ne compte attaquer aucun pays, mais se réserve le droit de réagir si son pays était attaqué. Ce lundi, Washington, Paris et Londres ont appelé Moscou "à cesser sa rhétorique nucléaire et son attitude irresponsable et dangereuse".

Il ya quelques heures, le président russe a affirmé qu'un nouveau missile hypersonique sera bientôt livré aux forces navales russes. Selon lui, la Flotte russe « est capable d’infliger une riposte foudroyante à tous ceux qui décideront de porter atteinte à notre souveraineté et liberté »