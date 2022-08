La Crimée est une péninsule située dans le Sud de l'Ukraine. En 2014, cette péninsule a été annexée à la Fédération de Russie après une offensive militaire lancée par le pays de Poutine. Plusieurs années après, la Russie a lancé une nouvelle offensive en Ukraine. Alors que les forces russes et ukrainiennes s'affrontent sur le terrain, le président ukrainien a affirmé qu'à la fin de l'offensive, la Crimée devait être libérée.

Les autorités ukrainiennes ne semblent pas vouloir lâcher la Crimée qui est annexée à la Russie depuis 2014. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky au cours d'une récente déclaration rapportée par le média britannique BBC a affirmé que son pays l'Ukraine ne va pas renoncer à la Crimée. "La Crimée est ukrainienne et nous n'y renoncerons jamais", a lancé le président Zelensky.

Pour le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky, la crise entre la Russie et l'Ukraine a pour source la Crimée et le conflit serait terminée si cette péninsule est libérée. "Nous n'oublierons pas que la guerre russe contre l'Ukraine a commencé avec l'occupation de la Crimée (...) Cette guerre russe (...) a commencé avec la Crimée et doit se terminer avec la Crimée - avec sa libération", a déclaré ce mardi le Président ukrainien après le décès d'une personne à la suite d'une frappe contre une base aérienne russe qui a provoqué une série d'explosions.