"C’est une céréale qui s’adapte très bien au changement climatique. Elle permet à l’agriculteur de sécuriser sa production, d’assurer une diversification de la rotation des cultures". C'est du moins ce que pense Euralis, (coopérative agricole du sud-ouest de la France) du Sorgho. En effet, depuis plusieurs années, cette plante originaire d'Afrique est utilisée dans l'agriculture française. L'hexagone est même devenu le deuxième plus grand producteur de cette céréale en Europe après la Russie.

En Normandie les étés sont de plus en plus secs

Comme l'indique si bien Euralis, cette plante est d'une aide précieuse pour les agriculteurs français de Normandie, confrontés aux aléas du changement climatique. Dans cette région de la France, "les étés sont de plus en plus secs, ou au moins de plus en plus chauds. Et le Sorgho est cette plante qui a la capacité de pousser avec moins d'eau que le maïs ou le tournesol" explique par exemple Baptiste Robin , un conseiller en cultures à la chambre d'agriculture de l'Eure. Elle résiste donc aux fortes températures. En plus de sa capacité à pousser dans les régions sèches , elle permet une diversification de la rotation des cultures dans les champs normands.

Peu avare en intrants

Elle est également peu avare en intrants. On n'a pas besoin d'insecticide et de fongicide pour le sorgho informe Baptiste Robin. Avec de l'herbicide et de la fertilisation, la culture de la céréale est déjà possible. L'autre avantage qu'offre le sorgho c'est sa farine sans gluten, fabriquée à base de ses grains. 'Pour les éleveurs, c’est aussi une façon de sécuriser leurs approvisionnements en fourrage. En outre, les débouchés du sorgho sont nombreux et variés." indique Euralis.