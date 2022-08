Le Canada et les États-Unis ont rejeté la demande de visa formulée par les artistes sénégalais Wally Seck et Viviane Chidid. Selon les informations rapportées ce samedi 27 août par le média sénégalais les Echos, les deux artistes devraient effectuer ces déplacements dans le cadre d’une tournée organisée par le promoteur African Summer Tour 2022. Mais cette tournée a été avortée suite à une situation liée à la délivrance de visas.

"Les visas refusés pour les deux pays"

«Les visas ont été refusés pour les deux pays. Il y a eu des complaintes qui sont tombées sur la table des autorités canadiennes sur les demandes des artistes sénégalais», a confié au média sénégalais le manager de Wally, «Ndiaga Euro». Tout serait parti d’une plainte déposée par un promoteur culturel nommé «Guin Thieuss» auprès du juge du huitième cabinet du tribunal de Dakar, Mamadou Seck. Il faisait part à l’autorité judiciaire d’un réseau sur le trafic de visa. Aussi, le juge a-t-il saisi l’ambassade du Canada.

Le cas de Yemi Alade

Notons que la tournée devrait avoir lieu les 19, 20 et 21 août à Montréal (Canada) à Columbus et à Atlanta aux États-Unis. Rappelons qu’il y a quelques semaines, la chanteuse nigériane Yemi Alade était confrontée à la même situation. Alors qu’elle devrait se rendre au Canada dans le cadre de la clôture du Festival international Nuits d’Afrique, la star s’est vue refuser la délivrance de visa. « Pour des raisons hors de notre contrôle, ce n’est pas Yemi Alade qui fera la clôture du festival, mais bien Sampa The Great, une autre étoile, tout aussi brillante, de la jeunesse africaine, qui secoue la planète avec ses musiques et ses rythmes aux influences multiples », a annoncé, le Festival international Nuits d’Afrique.