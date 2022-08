Plus de 5 mois après le démarrage de l'offensive russe lancée en Ukraine, les combats se poursuivent et le bilan des victimes continue de s'alourdir au fur et à mesure. C'est dans ce contexte que plusieurs médias internationaux dont le DailyMail rapporte que le célèbre acteur américain Steven Seagal a été aperçu dans un camp de prisonniers contrôler par le pays de Poutine. La photo de l'acteur dans ce camp a été partagé sur la toile depuis quelques heures.

Le célèbre acteur américain Steven Seagal fait parler de lui alors que l'offensive menée par la Russie en Ukraine se poursuit inlassablement. En effet, selon plusieurs médias, l'acteur a été photographié dans un camp de prisonniers contrôlé par la Russie dans le pays de Zelensky. La prison est située dans la ville d'Olenivka. Selon les médias internationaux, une explosion a tué au moins 50 prisonniers le 29 juillet sur ce site.

Selon le DailyMail qui rapporte l'information, l'acteur américano-serbo-russe Steven Seagal qui a été nommé en 2018 Représentant spécial du ministère russe des Affaires étrangères, chargé des liens humanitaires russo-américains a félicité Poutine d'être "l'un des plus grands dirigeants mondiaux, sinon le plus grand dirigeant mondial, vivant aujourd'hui". Pour rappel, après que l'acteur Steven Seagal a accepté un passeport russe, il a été interdit d'entrer en Ukraine pendant cinq ans en 2017.