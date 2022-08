Une délégation du Congrès américain dirigée par le sénateur Ed Markley (démocrate du Massachusetts) est arrivée dimanche soir pour une visite de deux jours à Taïwan. Elle compte cinq membres, démocrates et républicains, a annoncé la diplomatie de l'île. Les membres de la délégation rencontreront la chef de l'administration taïwanaise, Tsai Ing-wen, assisteront à une réception donnée par le chef de la diplomatie, Joseph Wu, et se rendront au parlement de l’île. La visite est effectuée dans le cadre d'une tournée dans l’Indo-Pacifique et n'a été précédée d’aucune annonce. La délégation comprend également les membres du Congrès John Garamendi, Alan Lowenthal, Don Beyer et Amata Radevagen.

Selon la déclaration faite juste avant l'arrivée des parlementaires par l’Institut américain à Taiwan (ambassade de facto des États-Unis), ils discuteront des relations américano-taïwanaises, de la sécurité régionale, du commerce et des investissements, des chaînes d'approvisionnement mondiales, du changement climatique et d’autres questions présentant un intérêt commun". Le service de presse de l'administration taïwanaise considère cette visite comme une "confirmation du ferme soutien du Congrès américain à Taïwan".

Les observateurs estiment pour leur part que l'arrivée d'une nouvelle délégation américaine sur l'île aggravera davantage les relations entre Pékin et Washington. Les tensions dans la région du détroit de Taiwan ont brusquement augmenté après la visite à Taipei de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, les 2 et 3 août. Les forces armées chinoises ont alors lancé des manœuvres militaires d’envergure avec des tirs de missiles dans six zones autour de l'île.

Taïwan possède son administration depuis 1949, lorsque l’île a accueilli les restes des forces du parti Guomindang dirigées par Tchang Kaï-chek (1887-1975) qui ont été vaincues dans la guerre civile chinoise. Depuis, Taipei conserve le drapeau et certains autres symboles de l'ancienne République de Chine qui a existé sur le continent avant l'arrivée au pouvoir des communistes. Selon la position officielle de Pékin, c'est une province de la Chine.