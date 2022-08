La jeune femme ayant assisté au concert de Tayc, le chanteur franco-camerounais en tenue légère jouit depuis quelques jours d’une liberté sous caution. Après plus de 12 jours passés en détention Liliane Mugabekazi a été remise en liberté. Selon les informations rapportées par les médias sur cet incident, devant le procureur, la mise en cause aurait plaidé non-coupable. Elle a dans un premier temps rappelé qu’elle n’était pas au courant de la photo qui avait été prise d’elle.

"Tenue indécente"

Elle aurait également fait remarquer qu’elle avait passé la sécurité sans grande difficulté. Toujours selon son raisonnement, les agents de sécurité l’aurait empêché d’avoir accès à la salle de spectacle si elle avait porté une tenue « indécente ». L’affaire avait tout de même suscité une vague de réaction au sein de l’opinion publique au Rwanda et sur la toile.

Les charges pourraient être abandonnées...

« Si votre enfant est presque nue et que vous ne faites rien en tant que parent, cela devient un défi. Il faut leur parler et leur enseigner nos valeurs culturelles. Nous avons une culture, que vous avanciez et que vous voyagiez en Amérique, vous avez des valeurs nationales à respecter », avait déclaré à ce sujet le ministre rwandais de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi. Selon une publication faite par le journaliste rwandais Ivan Mugisha sur le réseau social de l’oiseau bleu, la probabilité est forte que les charges soient « abandonnées contre elle ». Rappelons également que cette affaire a suscité la réaction de plusieurs organisations non gouvernementales qui ont déploré l'interpellation de la jeune femme.