Cantonné dans les pays sahéliens il y a quelques années, le phénomène du djihadisme s’étant maintenant vers les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest. Plusieurs attaques terroristes ont été signalées au Bénin depuis fin 2021. La Côte d’Ivoire et le Togo ont également été endeuillés par les offensives meurtrières de ces groupes armés. Ces pays ont pour la plupart militarisé leurs frontières Nord. Mais pour le groupe de réflexion marocain Policy Center for the New South, cette politique « sera inefficace comme ce fut le cas au Sahel ».

« Sans un changement drastique d’approche, le Bénin et les autres pays...»

C’est du moins ce qu’il indique dans un rapport publié fin août. En effet, le « Think tank » pense que cette militarisation accentue les souffrances des populations qui vivent déjà dans la pauvreté et dépendent pour leur survie du commerce transfrontalier. « Sans un changement drastique d’approche, le Bénin et les autres pays verront leur citoyens prendre les mêmes décisions que leurs voisins sahéliens : ils collaboreront avec les extrémistes pour pouvoir rester vivants » prévient le groupe de réflexion marocain.

Il est cependant important de noter que le Bénin ne fait pas que déployer l’armée à ses frontières Nord. Il a aussi mis en place une politique de développement de ces régions. Depuis plusieurs années, des écoles, des commissariats et des hôpitaux sont construits dans ces zones.