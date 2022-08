Quelques jours après la visite de Pelosi, l'information continue de faire réagir des personnalités américaines. Pour rappel, Nancy Pelosi, une haute élue américaine avait annoncé une visite sur l'île revendiquée par la Chine. L'information avait provoqué la colère de Pékin qui avait mis en garde les Etats-Unis. Malgré les multiples avertissement Pelosi a effectué la visite. Les heures qui ont suivi, le ton est rapidement monté et la Chine a lancé de grandes manœuvres autour de l'île. Hier vendredi, pendant un rassemblement avec ses partisans, Trump a affirmé que Pelosi a donné une «excuse» à la Chine avec sa visite à Taïwan.

La visite de Pelosi à Taïwan continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Face à ses partisans à Waukesha dans le Wisconsin dans la journée d'hier vendredi 05 Août 2022, Donald Trump a violemment critiqué Nancy Pelosi qu'il ne portait pas déjà dans son cœur depuis qu'il était à la Maison-Blanche dans un discours diffusé sur la chaîne de télévision Newsmax. L'ancien président américain Donald Trump a qualifié le voyage Nancy Pelosi à Taïwan de stupide à cause de la tension qu'elle a suscitée avec la Chine.

Le magnat de l'immobilier qui continue de lorgner le bureau ovale a semblé faire allusion à l'offensive russe en Ukraine et a affirmé que "la Chine et Taïwan sont les prochains". "Suivez simplement ce qui se passe, et cela se passe sous vos yeux. Comme c'est stupide qu'elle [Pelosi, ndlr] soit allée là-bas", a déclaré Trump. Il s'est également interrogé sur l'objectif de sa visite à Taïwan. "Qu’est-ce que c’est que cette diablerie? Qu'est-ce qu'elle faisait à Taïwan?", s'est interrogé l’ancien président qui juge que ce voyage "a servi d'excuse" aux actions de la Chine.