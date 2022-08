La situation autour de la centrale nucléaire inquiète au plus haut point en Europe mais aussi aux USA. Pour rappel, la Russie et l'Ukraine s'accusent d'être derrière des bombardements de la centrale nucléaire tombée sous le contrôle des russes depuis plusieurs mois. Pour les USA, c'est la Russie qui doit arrêter les hostilités. C'est du moins ce que pense la Maison-Blanche. La porte-parole Karine Jean-Pierre a fait une déclaration lors d'une conférence de presse au sein d'Air force one.

«Nous continuons à appeler la Russie à cesser toutes ses opérations militaires dans et autour des centrales nucléaires ukrainiennes et à en redonner le contrôle à l'Ukraine... Combattre autour d'une centrale nucléaire est dangereux... heureusement, nous n'avons aucune indication d'une augmentation anormale des niveaux de radioactivité» a déclaré Mme Jean-Pierre face aux journalistes. Du côté de Moscou, les autorités affirment «attendre des pays qui ont une influence sur les dirigeants ukrainiens d'user de leur influence pour empêcher que de tels bombardements se poursuivent», selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov