Pour l'heure, aucune piste n'est écartée par la police de Nanterre, surtout à cause de la position dans laquelle le corps de ce quadragénaire a été retrouvé à Courbevoie hier vendredi. En effet, l'homme était dans son lit, pratiquement dénudé, avec des chevilles solidement attachées, la tête dans un sac en plastique. Des jouets et accessoires sexuels, complétaient le décor. L'infortunée, s'était-il suicidé, ou cherchait-il l'orgasme par asphyxie dans un jeu sexuel, périlleux? Jouait-il avec quelqu'un?

En tout cas, les pompiers n'ont noté aucune autre présence dans cet appartement très peu entretenu, où le désordre était plutôt ostensible. Le commissariat de Courbevoie devra enquêter sur cette mort pour en chercher les causes. En effet, c'est à lui que le parquet de Nanterre a confié les investigations. Selon une source proche du dossier qui s'est confiée au Parisien, tout laisse croire que personne n'a pénétré par effraction dans l'appartement pour agresser la victime.

D'après les "premières constatations le corps de la victime ne portait pas de traces de coups. Il ne semble pas qu'il ait eu lutte et l'appartement ne révèle aucune trace d'effraction" a t-elle affirmé. Le corps de cet informaticien de 43 ans a été découvert grâce à son collègue de travail qui n'avait plus de ses nouvelles. Il a donc contacté les pompiers qui sont allés faire la découverte macabre dans cet appartement de la rue Lambrechts, dans les Hauts-de-Seine. Le substitut du procureur de Nanterre et la police vont ensuite les rejoindre dans la foulée.