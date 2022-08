Les Béninois ont assisté, le dimanche 21 août 2022 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, à la fusion de l’Union progressiste et du parti du renouveau démocratique. Deux géants partis politiques qui ont décidé d’unir leurs forces pour plus de victoires. Cet évènement inhabituel a semé la joie dans le cœur des militants du nouveau parti, Union Progressiste le renouveau. C’est le cas du membre fondateur de l’UP et député à l’Assemblée nationale, Etienne Tognigban.

Ce dernier a saisi l’occasion pour lancer un appel à la population béninoise en Général et celle de la 11ème circonscription électorale en particulier. “Aux militants du Bénin et ceux du Couffo en particulier, nous leur demandons d'être fidèles au nouveau parti et d'écouter les mots d'ordre de leurs dirigeants ”. Tel est l’appel du député à l’Assemblée nationale, Etienne Tognigban à l’issue de la cérémonie officielle de fusion de son ancien parti UP et du PRD de Adrien Houngbédji. Très fier de cette union, le député de la 11ème circonscription électorale n’a pas pu cacher ses émotions.

“ C’est du jamais vu. C’est un événement idéal pour les militantes et militants des deux partis ”, a-t-il fait savoir. Pour lui, ce mariage entre les deux partis fait désormais de l’UPR, le plus grand parti du Bénin capable d’accompagner le président Patrice Talon dans l’accomplissement de son programme d’action gouvernemental. A l’en croire, la création de l’Union progressiste le renouveau (UPR) vient combler un vide du chef de l’Etat, celui de grands rassemblements politiques, gage d'un réel progrès. L’Honorable Etienne Tognigban n’a pas manqué de faire part de son désir, celui probablement de tous les militants du UPR. “ Mon vœu est que cette union dure à jamais pour le bonheur de nos populations”, a-t-il souhaité.