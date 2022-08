Lors d'une sortie médiatique hier dimanche 28 août Mike Pompeo, a indiqué que les Etats-Unis étaient vulnérables à une attaque comme celle du 11 septembre 2001, après le retrait du pays d'Afghanistan. "Nous sommes plus susceptibles d'être attaqués comme New York l'était il y a 20 ans, nous sommes plus susceptibles d'être attaqués depuis [l'Afghanistan] aujourd'hui qu'il y a un an à peine" a déclaré l'ex-chef de la diplomatie américaine sous la présidence Trump. Pompeo ne digère d'ailleurs pas le retrait des USA d'Afghanistan.

Cela a "convaincu Vladimir Poutine qu'il pouvait attaquer "

Pour lui, il s'agit d'une sortie ratée, d'un retrait humiliant. Il a notamment rappelé l'attentat suicide à l'aéroport de Kaboul en août 2021. Un attentat qui a coûté la vie à 13 soldats américains. Il pense qu'une telle "débâcle embarrassante" pour l'oncle Sam l'a rendu "moins sûr" sur la scène mondiale et a convaincu Vladimir Poutine qu'il pouvait attaquer l'Ukraine. L'homme aujourd'hui âgé de 58 ans, n'a pas manqué de dire un mot sur le FBI.

Pour lui, la police fédérale américaine doit rester une organisation indépendante qui n'est aucunement redevable au président. "Si vous avez une armée éveillée et des institutions corrompues, vous saper les choses qui comptent le plus pour tout le monde, de New York à la Californie." Cela commence à saper notre mode de vie et met en danger notre exceptionnelle nation" a t-il déclaré. Le FBI a fait l'actualité, il y a quelques jours après sa descente à la résidence de l'ancien président américain Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride.