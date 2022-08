Aux USA, Donald Trump s'en est pris à une ancienne collaboratrice. L'ancien président Trump a en effet qualifié samedi son ancienne secrétaire aux Transports Elaine Chao de "folle" et l'a accusée de vouloir "s'enrichir en Chine". Les propos du président américain interviennent en pleine tension avec le mari de Mme Chao, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell. Ce dernier est accusé par Donald Trump de dénigrer les candidats républicains. Ce n'est pas la première fois que l'ancien président s'en prend à un ancien collaborateur. Plusieurs personnalités dont l'ex-vice président Mike Pence ont été critiqués par l'ancien président.

"Pourquoi les sénateurs républicains permettent-ils à un politicien en panne, Mitch McConnell, de dénigrer ouvertement les candidats républicains qui travaillent dur pour le Sénat des États-Unis... C'est un tel affront à l'honneur et au leadership. Il devrait passer plus de temps (et d'argent !) à les aider à se faire élire, et moins de temps à aider sa femme folle à s'enrichir en Chine !" a entre autres affirmé M. Trump sur son réseau social TruthSocial. Les propos du futur candidat Trump sont liés aux activités de la famille de Mme Chao. Son père a créé la compagnie maritime chinoise Foremost Group, même si elle n'a aucun lien direct avec cette entreprise.