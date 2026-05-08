Biden et Obama : Trump intensifie ses attaques contre ses prédécesseurs grâce à l’IA

Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois utilisé une image générée par intelligence artificielle pour attaquer ses adversaires politiques sur Truth Social. Dans cette publication récente, le chef de l’État cible notamment son prédécesseur Joe Biden, l’ancien président Barack Obama ainsi que Hillary Clinton.

Le visuel partagé montre Joe Biden endormi dans le Bureau ovale. Donald Trump a accompagné cette publication d’un message dans lequel il décrit l’image comme une « représentation extrêmement fidèle du gouvernement de Sleepy Joe », avant d’affirmer que « d’énormes dégâts ont été causés » sous l’administration démocrate.

Une publication remplie de références politiques

Plusieurs détails de l’image renvoient directement aux critiques régulièrement formulées par Donald Trump contre l’administration Biden. À côté de Barack Obama apparaît une boîte portant la mention « autopen », un dispositif permettant de reproduire automatiquement une signature. Depuis plusieurs années, Donald Trump soutient que certains documents officiels auraient été signés de cette manière à la place de Joe Biden.

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Selon les Archives nationales américaines, cet outil est toutefois utilisé depuis longtemps par les présidents américains pour certaines correspondances et décisions administratives. Son usage ne constitue pas une nouveauté sous l’administration Biden.

L’image comporte également une allusion à Hunter Biden, représenté à travers un personnage semblant consommer de la drogue. Hunter Biden a publiquement évoqué ses problèmes d’addiction dans plusieurs prises de parole et ouvrages autobiographiques. La scène rappelle aussi l’affaire de la cocaïne retrouvée à la Maison-Blanche en 2023. Après enquête, le Secret Service des États-Unis avait annoncé ne pas avoir identifié de suspect.

L’IA devenue un outil récurrent de communication

Cette nouvelle publication illustre une stratégie de communication désormais régulièrement utilisée par Donald Trump. Depuis plusieurs mois, le président américain diffuse des images et montages créés par intelligence artificielle pour répondre à ses adversaires politiques, défendre son bilan ou valoriser son retour à la Maison-Blanche.

Sur Truth Social, Donald Trump partage fréquemment des contenus visuels inspirés des codes des réseaux sociaux et des mèmes internet. Plusieurs médias américains ont récemment relevé la multiplication de ces publications visant Joe Biden, Barack Obama ou d’autres figures démocrates.

L’utilisation de l’intelligence artificielle prend ainsi une place croissante dans la communication politique américaine, notamment sur les plateformes numériques où les images virales occupent une place centrale dans les débats publics et les campagnes électorales.