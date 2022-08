Le vendredi 26 août prochain, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin , Csa-Bénin organise une conférence publique sur la cherté de la vie à la Bourse du Travail à Cotonou. C’est du moins ce qu’elle indique dans un communiqué rendu public récemment. « Face au mutisme du gouvernement sur les nombreuses difficultés des populations en général et des travailleurs en particulier, le Bureau exécutif national de la Csa-Bénin, après analyse de la situation sociale qui ne cesse de se dégrader, a décidé d’organiser une conférence publique, le vendredi 26 août 2022 à 08 heure précise à la Bourse du travail à Cotonou » renseigne le document.

« La pauvreté n’attend pas la fin de sa lente réflexion et de la guerre en Ukraine »

Lors de cette conférence publique, la confédération syndicale entend dénoncer l’inertie du gouvernement et lui rappeler que « la pauvreté n’attend pas la fin de sa lente réflexion et de la guerre en Ukraine ». L’organisation dirigée par Anselme Amoussou invite les travailleurs de tous les secteurs d’activités à prendre part en masse à cette conférence publique afin « de montrer au gouvernement qu’ils sont affectés par les difficultés sociales et qu’il urge qu’il agisse vite ».

Au nombre des revendications des travailleurs, il y a cette augmentation des salaires, une augmentation réelle du Smig qui sera accompagnée d’une hiérarchisation des salaires. Ces mesures sociales devraient selon eux, améliorer leurs conditions de vie dans un contexte de cherté de la vie. Rappelons que la Csa-Bénin avait déjà organisé un sit-in contre la cherté de la vie, avec plusieurs autres confédérations syndicales sœurs en février dernier.