Le tribunal de Cotonou s'est déclaré incompétent ce mardi 02 août 2022, face à un dossier relatif au viol sur mineure. Mettant au banc d'accusé un instituteur âgé de 77 ans, ce dossier a été transféré à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET). En détention depuis le 09 décembre 2016, le septuagénaire s'est retrouvé dans les mailles de la justice dans une affaire de viol sur deux mineures. Il n'a pas été fixé sur son sort ce mardi 02 août par le tribunal de Cotonou.

D'après les dernières informations, les victimes de cet acte avaient respectivement 12 ans et 14 ans lors des faits. L'éducateur mis en cause est père de 8 enfants. À la barre, il n'a pas été interrogé sur les faits à lui reprochés, puisque le ministère public a demandé au tribunal de constater que le viol a été commis sur des mineures de moins de 13 ans. Ainsi, le ministère public a demandé au tribunal de se déclarer incompétent et de transférer ce dossier à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme qui représente la juridiction compétente pour le jugement des infractions sexuelles commises sur des mineures de moins de 13 ans.

La défense a demandé que le mis en cause soit mis en liberté provisoire. Cependant, dans son délibéré, le juge a fait remarquer que les victimes n'avaient que 12 ans et 14 ans à l'époque de ces faits. Le tribunal a confirmé le mandat de dépôt du 09 décembre 2016. Conformément aux nouvelles dispositions juridiques mises en place par les autorités béninoises, ce dossier a été transféré à la Criet.