Le Président de la République française Emmanuel Macron s’est entretenu avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane jeudi 28 juillet dernier au soir. D’après le communiqué de presse de l’Elysée, les deux hommes ont fait part de leur souhait de coopérer pour « atténuer les effets en Europe, au Moyen-Orient et dans le monde de la guerre en Ukraine ». Ce dîner de travail a également été l’occasion d’associer les acteurs économiques français au projet de développement de l’Arabie saoudite. Arrivé à Paris jeudi 28 juillet, Mohammed ben Salmane (MBS), le prince héritier d’Arabie saoudite, a été reçu par Emmanuel Macron. Parmi les dossiers abordés, ressortent la guerre en Ukraine, la question énergétique ou encore l’implication possible des entreprises françaises dans la diversification économique du Royaume.

Dans le contexte lié aux enjeux énergétiques et à la crise ukrainienne, l’Elysée estime nécessaire d’entretenir un dialogue approfondi avec les pays du Golfe. « Cela ne veut pas dire oublier les sujets essentiels en termes de valeurs et de droits de l’Homme », précise la présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale Aurore Bergé. Rappelons que Mohammed Ben Salmane avait été mis au ban de la communauté internationale après le meurtre en 2018 du journaliste saoudien critique Jamal Khashoggi au consulat de son pays à Istanbul.

D’après le communiqué de l’Elysée, les deux homologues souhaitent « intensifier la coopération afin d’atténuer les effets en Europe, au Moyen-Orient et dans le monde de la guerre en Ukraine ». Lors du « dîner d’affaires » organisé au palais présidentiel, Emmanuel Macron a souligné « l’importance de poursuivre la coordination engagée avec l’Arabie saoudite dans la perspective de la diversification des approvisionnements énergétiques des Etats européens ».

Une énergie était bien évidemment au cœur des discussions : le pétrole. L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février dernier a provoqué un affolement des prix du pétrole. Les sanctions de l’Union européenne envers le Kremlin (partenaire énergétique le plus important) comme l’embargo sur le pétrole, mettent inévitablement les pays en grande difficulté. En rencontrant MBS, Emmanuel Macron cherche donc à le convaincre d’ouvrir les vannes pour répondre à la demande croissante et soulager les marchés. Rappelons que l’Arabie saoudite est le premier exportateur mondial de pétrole brut.

Lors du dîner, le président de la République française a également rappelé les efforts menés par Ryad pour diversifier son économie dans le cadre de la Vision 2030. Ce projet se fonde sur trois piliers : économique (diversification de son économie, autonomisation des jeunes générations, renforcement de l’action au niveau régional, multiplication des partenariats à l’international), social (amélioration des services à la population, revalorisation de l’héritage et de l’identité nationale saoudienne, développement durable) et politique (agilité et transparence sur la gestion publique, incitation des jeunes générations à participer davantage à la vie publique).

Vision 2030 porte donc une ambition certaine de transformation économique et sociale du Royaume d’Arabie saoudite. D’abord centré sur la modernisation économique, le plan vise à attirer de nouveaux partenaires économiques étrangers. En clair, le pays du Moyen-Orient veut s’ouvrir sur le monde. « Le Président de la République a marqué la disponibilité des entreprises françaises à accompagner cette transformation, notamment dans les domaines de la transition énergétique. Il a rappelé le savoir-faire reconnu des entreprises françaises en matière de villes durables, de numérique, ou de transports. Le Président de la République a également salué la volonté saoudienne d’accroître ses investissements dans le tissu industriel et productif français », indique le communiqué de presse de l’Elysée.