Du nouveau dans l’affaire de l’international français Paul Pogba. En effet, le frère aîné de ce dernier Mathias, a été mis en examen et incarcéré pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d‘un crime. Selon les informations publiées par le média français RMC, le footballeur âgé de 32 ans est actuellement placé en détention provisoire. Par ailleurs, quatre autres suspects âgés de 27 à 36 ans ont aussi été mis en examen et placés en détention provisoire, toujours dans ce dossier. Ces derniers sont poursuivis pour les mêmes chefs d’accusation mais aussi pour séquestration ou détention arbitraire en bande organisée.

Il avait confirmé sa participation au chantage

Notons que les cinq personnes ont été déférées un peu plus tôt dans la journée de ce samedi 17 septembre 2022. Pour mémoire, l’incarcération de Mathias Pogba intervient plusieurs jours après qu’il soit passé aux aveux. Selon des sources policières, le frère aîné de l’international français Paul Pogba avait reconnu être à l’origine d’une vidéo le menaçant. Il avait ainsi confirmé sa participation au chantage qui avait été organisé contre son frère. L’information avait été rendue publique par le quotidien francilien suite à la confirmation qu’il a eue d’une source proche de la police. Aussi, Mathias Pogba a-t-il été placé en garde à vue mercredi dernier par les forces de l'ordre.

Il faut dire que Mathias Pogba s’était sévèrement pris à son petit frère, en le qualifiant notamment de menteur et de traître. Il avait également accusé Paul de maraboutage, en affirmant qu’il avait payé des marabouts pendant plusieurs années. Dans une des vidéos qu’il avait publiées sur les réseaux sociaux, il avait déclaré : « la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C'est pourquoi j'ai confirmé sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non ou que vous n'y croyez ou pas, c'est plutôt ce que cela implique comme méchanceté ».