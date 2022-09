Les Etats-Unis sont décidés à aller plus loin dans leur coopération militaire avec Taïwan. En effet, hier mercredi 14 septembre 2022, une première aide militaire directe aux autorités taïwanaises a franchi une importante étape au Congrès américain. Il s’agit d’une loi, baptisée Taiwan Policy Act of 2022 qui a été votée par la commission des Affaires étrangères de la Chambre haute du Congrès. Cette disposition prévoit une aide militaire directe à l’île insulaire estimée à environ 45 milliards de dollars, durant les quatre années à venir. Elle oblige par ailleurs, le président américain à imposer des mesures punitives aux principales institutions financières chinoises, en guise de réponse à toute « escalade dans les actes hostiles envers Taïwan ».

La présidence taïwanaise a exprimé sa « sincère gratitude »

Selon les sénateurs républicain et démocrate, respectivement Lindsey Graham et Bob Menendez, c’est « la plus importante refonte de la politique américaine à l'égard de Taïwan ». Notons que Le Taiwan Policy Act of 2022 prévoit aussi d’accorder au pays, le statut d’ « allié majeur hors OTAN ». Suite au vote de la loi, la présidente taïwanaise Tsai Ing-Wen a remercié les autorités américaines. Ce jeudi 15 septembre 2022, son cabinet a exprimé sa « sincère gratitude » envers les USA qui, « une fois de plus, ont démontré leur amitié bipartisane et leur soutien à Taïwan ».

Pour rappel, l’adoption de la loi par la commission du Sénat américain intervient plus d’un mois après la visite de la présidente américaine de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Ce déplacement avait été fortement déconseillé par la Chine. Après la visite, cette dernière n’avait pas tardé à réagir. Pékin avait en effet décidé de ne plus exporter du sable naturel vers Taïwan. Le sable étant un composant essentiel dans la fabrication des semi-conducteurs, un domaine clé pour Taïwan... mais aussi pour le monde. Pour couronner le tout, la Chine avait aussi confirmé des exercices militaires près de l'île tout en mettant en garde qu'elle « répliquera avec vigueur » si l'armée taïwanaise cherche à perturber ses opérations.