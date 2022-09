Le chancelier allemand Olaf Scholz a profité d’une déclaration qu’il a faite ce vendredi 16 septembre devant les cadres de l’armée allemande pour faire part de ses ambitions pour l’armée de son pays. Pour l’autorité allemande, il est nécessaire que son pays détienne la «force armée la mieux équipée d'Europe». «En tant que nation la plus peuplée, dotée de la plus grande puissance économique et située au centre du continent, notre armée doit devenir le pilier de la défense conventionnelle en Europe, la force armée la mieux équipée d'Europe», a-t-il poursuivi au cours de son discours de la Bundeswehr.

Un fonds de 100 milliards

Ces mots interviennent en effet après la modification de la constitution en juin dernier par la chambre basse du Parlement. L’objectif était la mise en place d’un fonds exceptionnel de 100 milliards d’euros dans le cadre de la modernisation de l'armée allemande face à la menace russe. A en croire les détails, l’armée de l’air aura la grande part avec 40,9 milliards. Au nombre des projets, figure l’acquisition de 35 avions de chasse américains de type F-35, des Eurofighter ECR de reconnaissance, et 60 hélicoptères lourds CH-47F Chinook de Boeing.

La marine aura près de 20 milliards

La marine quant à elle aura droit à près de 20 milliards. Ces fonds seront investis avec de nouvelles corvettes lance-missiles, des frégates et un sous-marin 212 CD. L’armée de terre pour sa part disposera de plus de 16 milliards. Ceci servira à l’achat de des chars d'assaut Marder et de transport de troupe Fuchs. Le reste sera dédié à la modernisation des réseaux de communication, au développement du numérique, à la recherche et à l'équipement des troupes.