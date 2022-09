Les élus russes ayant appelé à la destitution du président Vladimir Poutine commencent par être sanctionnés par la justice de leur pays. En effet, selon une publication faite par l’un d’entre eux sur le réseau social de l’oiseau bleu, il aurait été condamné à verser 47 000 roubles soit l’équivalent de 780 dollars. Le motif est qu’il aurait commis des actes qui ont discrédité le gouvernement. L’homme connu sous le nom de Dmitry Palyuga et qui est député municipal de Smolninskoe à Saint-Pétersbourg fait tout de même savoir qu’il compte attaquer la condamnation en appel.

"Il est en train de détruire l'armée russe"

Quatre autres personnes ayant participé à l’appel à la destitution du président russe Vladimir Poutine sont appelés à comparaître devant le tribunal cette semaine. Au total, sept élus avaient lancé cet appel. On retient ainsi qu’ils ont tous été convoqués par la police. Ces différents élus accusaient en effet le président de détruire l’économie russe par cette guerre qu’a entamée le numéro 1 du Kremlin. « Il est en train de détruire l'armée russe et l'économe russe. De surcroît, il dit que le plus grand risque pour la Russie c'est l'expansion de l'Otan vers l'Est mais en fait, l'Otan a commencé à s'étendre vers l'Est à cause de ses actions à lui », avait déclaré.

"Il joue avec la vie des personnes"

« Il joue avec la vie des personnes, donc on a vraiment commencé à en parler de plus en plus. Et de plus en plus de représentants de conseils se joignent à cet appel à la destitution. Ils demandent à Poutine de se retirer », a poursuivi Dmitry Palyuga. Notons que certains alliés de la Russie ont également haussé la voix au cours de ces derniers face aux différentes victoires des troupes ukrainiennes sur le terrain. En effet, selon l’annonce faite par l’armée, plusieurs territoires initialement aux mains de la Russie ont été repris par l’Ukraine.