Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et les autres membres de la délégation russe n'ont pas reçu de visas américains nécessaires pour participer à la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est ce qu'a annoncé Sergueï Leonidtchenko, chef du département juridique de la mission russe auprès de l'ONU. "Enfin, la partie la plus sérieuse des problèmes concernant les visas. La semaine de haut niveau de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU commencera bientôt, mais le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, les membres de sa délégation et les accompagnants, notamment les journalistes couvrant la visite ministérielle, n'ont pas toujours de visas", a-t-il fait savoir lors d'une réunion du Comité des relations avec le pays hôte.

"Il s'agit d'une situation inédite qui confirme de nouveau que les problèmes concernant le non-respect des engagements du pays hôte non seulement restent irrésolus, mais ne cessent de s'aggraver d'année en année", a ajouté Sergueï Leonidtchenko. Selon lui, la Russie attend "un octroi rapide de visas au ministre, à sa délégation et à tous les accompagnants". La 77e session de l'Assemblée générale ouvrira le 13 septembre. Son principal événement sera la semaine de haut niveau qui se déroulera du 20 au 26 septembre et réunira des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des ministres des Affaires étrangères de différents pays. (Tass)