La Banque mondiale a approuvé le mercredi 21 septembre dernier, un financement de 150 millions de dollars au profit du Bénin. Les fonds qui proviennent de l'(IDA), l'institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres du monde, est une aide au gouvernement béninois pour l'autonomisation des femmes et des filles. Ils doivent également servir à élargir l'accès à une énergie fiable et durable et à améliorer la gestion des finances publiques et de la dette. Il s'agit de la deuxième opération de politique de développement qui a pour but de financer des réformes visant à améliorer le potentiel du Bénin pour une croissance forte et inclusive, axée notamment sur le renforcement de la participation active des femmes et des filles à la vie sociale et économique.

" Le Bénin a fait des progrès significatifs dans l'autonomisation des femmes et des filles "

Ces réformes aideront, entre autres, les filles à terminer leurs études secondaires grâce à l'éducation aux compétences de vie, à l'accès gratuit à l'école dans les zones prioritaires, à la suppression des obstacles à l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive ainsi qu'au renforcement des mécanismes de prévention des violences basées sur le genre. Le programme soutiendra également des actions visant à renforcer la résilience du réseau de distribution d'électricité, à réduire les frais de connexion coûteux et à introduire une nouvelle législation sur l'efficacité énergétique. Il permettra également au Bénin d'achever sa réforme de la politique budgétaire et d'assurer une gestion efficace de la dette.

« Le Bénin a fait des progrès significatifs dans l'autonomisation des femmes et des filles grâce à des réformes courageuses entreprises par le gouvernement. Ces réformes contribuent sans aucun doute à libérer le potentiel de millions de femmes et de filles qui n'ont pas pu exercer leur pouvoir pour participer activement à la vie sociale et économique" a déclaré Atou Seck, directeur des opérations de la Banque pour le Bénin. "Ce financement permettra au pays d'intensifier les réformes nécessaires à la transformation structurelle de l'économie et au bien-être de la population" a -il poursuivi.

"Les crimes sexistes déférés au système judiciaire sont passés de 12,1 % en 2020 à 13,7 % en 2021"

En 2021, le Bénin a adopté d'importantes réformes législatives pour l'autonomisation des femmes et des filles. Plus précisément, le gouvernement a adopté des lois et des décrets pour promouvoir l'accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, renforcer la criminalisation des violences basées sur le genre et renforcer l'entité nationale chargée du plaidoyer, du suivi et de l'appui aux réformes liées au genre. Les crimes sexistes déférés au système judiciaire (en pourcentage du total reçu) sont passés de 12,1 % en 2020 à 13,7 % en 2021.

Dans le secteur de l'énergie, les réformes ont porté sur la mise en place d'un cadre institutionnel et réglementaire approprié pour accroître la participation privée dans le secteur de l'énergie, en particulier dans les énergies renouvelables, et l'adoption de la politique nationale d'efficacité énergétique. « Les réformes structurelles en cours dans le secteur de l'énergie permettront d'accroître significativement l'accès à l'électricité de la population béninoise, notamment en milieu rural, en rendant la distribution d'électricité moins chère et plus résistante aux chocs climatiques. Ces réformes sont nécessaires pour améliorer le potentiel de une croissance inclusive, d'autant plus qu'elles créent les conditions des investissements privés », a déclaré Romuald Wadagni, ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances. "Cette opération contribuera à renforcer la progression du Bénin vers une économie à revenu intermédiaire supérieur."

Le nouveau financement a été conçu en alignement avec le plan d'action 2021-2026 du gouvernement béninois, et notamment le plan national de développement (2020-2025), dont l'un des piliers essentiels est la réduction de la fécondité afin de bénéficier du dividende démographique. . Il s'inscrit également dans le cadre de partenariat de la Banque avec le Bénin qui met l'accent sur la transformation structurelle de l'économie pour la compétitivité et la productivité, le développement du capital humain et l'appui à la résilience et à la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques.