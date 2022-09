Poursuivis dans une affaire liée à plusieurs présumés cybercriminels, selon des médias locaux, le commissaire d'Agblangandan dans la commune de Sèmè kpodji et son collègue du premier arrondissement de la ville de Cotonou ont été placés, depuis ce vendredi 09 septembre 2022, sous mandat de dépôts pour abus de fonction. Ceci, après leur présentation et audition par le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ( Criet), Mario Mètonou.

Il faut rappeler qu'avant d’être déposé en prison, le commissaire de Aglangandan a été relevé de ses fonctions le vendredi 02 septembre 2022 par sa hiérarchie pour mauvaise gestion des procédures menées dans sa localité contre des cybercriminels. C’est à la suite donc d’une enquête ouverte contre lui par le procureur spécial de la Criet, Mario Mètonou, à la Brigade économique et financière (Bef) car des doutes pèsent sur certaines procédures qu’il a menées contre des présumés cybercriminels.

Précisons également qu’à part ces deux fonctionnaires de police, une femme impliquée dans le même dossier et considérée comme une intermédiaire et un agent contractuel du commissariat d’Ekpè ont été eux aussi déposés en prison. La femme est poursuivie pour « escroquerie et complicité d’abus de fonction ». Leur procès, selon des sources bien introduites à la Criet, est prévu pour le 14 novembre 2022 au siège de l’institution judiciaire à Porto-Novo.