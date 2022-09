Le Parti pour l’Engagement et la Relève (PER) a choisi la matinée de ce jeudi 1er septembre 2022 pour décider de sa survie politique. En effet, face au risque de disparaitre complètement de l'échiquier politique national et aux enjeux des élections législatives de janvier prochain, le parti de Nathanaël Koty doit choisir. C'est ce qui justifie l'organisation du congrès extraordinaire du parti à son siège à Atrokpocodji dans la commune d’Abomey-Calavi afin de prendre une décision.

Depuis ce matin, tous les responsables du parti sont en pleine concertation. On note également la présence sur les lieux, des leaders politiques de l'Union progressiste Le Renouveau (UPR) de la 18ème circonscription électorale. Ce qui semble indiquer que M. Koty et ses militants lorgnent de ce côté-là. Depuis quelques jours, Me Joseph Djogbénou a commencé à faire bonne récolte depuis la fusion de son parti avec le Parti du Renouveau Démocratique de Me Adrien Hounbgbédji. Plusieurs personnalités ont rejoint le parti notamment le ministre Jean-Michel Abimbola et Karamatou Fagbohoun.