Le maire de la commune de Djougou continue sa tournée de remise de sites aux entreprises adjudicataires du projet de construction des infrastructures routières. Après les étapes des arrondissements de Kolokondé, Bariénou, Djougou 1, Djougou 2 et Djougou 3, il y a quelques jours, l'équipe municipale a poursuivi avec les même activités cette semaine dans les arrondissements de Partago et Bareï.

Quatre mois. Tel est le délai accordé par la mairie de Djougou aux entreprises en charge des travaux de réalisation des différentes infrastructures. En effet, la mairie de Djougou et sa première autorité, Dr Abdoul Malik Séibou, dans le souci de faciliter la libre circulation des personnes et des biens en toute saison, ont initié la construction de plusieurs ouvrages de franchissement dans les douze arrondissements.

Pour donc accélérer les travaux, la remise des sites a été activée depuis quelques semaines et se poursuit. C'est ainsi que les services techniques étaient dans les arrondissements de Barei et de Partago cette semaine. Rappelons qu'à Partago, deux ouvrages de franchissement seront réalisés sur la piste Partago - Donwari. Conduite par le responsable des services techniques, Mounirou salifou, la délégation s'est aussi rendue à Bareï pour les mêmes exercices avec les entreprises adjudicataires pour la construction de deux ouvrages de franchissement sur la piste reliant les villages de Bandessar et de Bandetchori.

Il faut noter qu'à chaque étape, les bénéficiaires ont toujours manifesté leur joie. Comme dans l'arrondissement de Bareï, les populations de Partago et les élus locaux étaient présents lors de la remise des sites pour témoigner leur gratitude au conseil communal présidé par le Maire Abdoul Malik Séibou.

Pour le chef du village de Bandessar, Sanda Abdoulaye Amidou, ces ouvrages qui seront réalisés permettront de réduire les souffrances des populations. Selon lui, elles pourront désormais rallier en toute sécurité ces localités jusqu'à Copargo pour écouler leurs produits agricoles. Il n'a pas manqué de remercier le Maire de la Commune de Djougou, Abdoul Malik Séibou, pour sa vision du développement et son leadership. Sanda Abdoulaye Amidou a, par ailleurs, promis aider l'entreprise à charge des travaux à respecter son cahier de charge pour une livraison à bonne date des chantiers.