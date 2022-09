Le pont reliant les quartiers Alibarika et Kpérouguéra dans le troisième arrondissement de Parakou pourrait à tout moment céder, avec les pluies qui s’abattent, si rien n’est fait. On y enregistre plusieurs cas d’accidents de différentes gravités. Une situation qui dure depuis près de quatre ans, selon des habitants de ces deux quartiers qui ont déclaré sur une radio de la place, ne plus être en sécurité.

Ils pointent le doigt accusateur en direction des autorités locales qui observent, ce qui apparait à leurs yeux comme une totale négligence de leurs différentes doléances. Signalons que plusieurs cas similaires de risque de dégradation d’infrastructures diverses sont signalés dans plusieurs quartiers de la ville.