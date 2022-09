Le virus de l'herpès peut visiblement intervenir dans le traitement du cancer. C’est du moins ce qu’annoncent des scientifiques britanniques, de l'Institute of Cancer Research et le Royal Marsden NHS Foundation Trust. Selon les informations annoncées, le mal atténué peut permettre d’agir sur les cellules cancéreuses. Le média britannique BBC rapporte en effet le cas d’un patient déclaré mourant mais qui a recouvré sa santé grâce au traitement mis sur pied.

Le témoignage d'un patient

« On m'a dit qu'il n'y avait plus d'options pour moi et que je recevais des soins de fin de vie, c'était dévastateur, donc c'était incroyable d'avoir la chance de participer au procès au Royal Marsden, c'était ma dernière bouée de sauvetage », a confié M. Wojkowski qui a reçu un diagnostic de carcinome mucoépidermoïde. Il s'agit d'un type de cancer des glandes salivaires, en mai 2017. « J'ai eu des injections toutes les deux semaines pendant cinq semaines qui ont complètement éradiqué mon cancer. Je n'ai plus de cancer depuis deux ans maintenant, c'est un vrai miracle, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. », a-t-il ajouté.

Efficacité de l'étude?

Le traitement s’est révélé être efficace sur plusieurs patients ayant participé aux différentes expériences selon les informations rapportées par le média. A en croire le responsable de l'étude, le professeur Kevin Harrington, professeur de thérapies biologiques contre le cancer à l'Institute of Cancer Research de Londres et oncologue consultant au Royal Marsden NHS Foundation Trust, il est rare de voir un taux de réponse aussi bon dans les essais cliniques à un stade précoce. « Notre étude montre qu'un virus génétiquement modifié et tueur de cancer peut délivrer un coup de poing contre les tumeurs - détruisant directement les cellules cancéreuses de l'intérieur tout en appelant le système immunitaire contre elles. », a déclaré le scientifique.