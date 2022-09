Le président turc Recep Tayyip Erdogan est revenu sur la question du renouvellement de sa flotte de chasseurs F-16. Ce vendredi 9 septembre 2022, il a, une fois de plus, brandi la menace selon laquelle la Turquie pourrait acheter d’autres chasseurs d’autres pays, notamment la Russie. « Les États-Unis ne sont pas les seuls à vendre des avions de combat. Le Royaume-Uni, la France et la Russie en vendent également », a déclaré le numéro un turc devant la presse, avant d’ajouter : « il est possible de s’en procurer ailleurs et certains nous envoient des signaux ». Notons que les propos du chef de l’Etat turc interviennent dans un contexte où depuis des mois la Turquie est en pourparlers avec les Etats-Unis pour la vente d’une quarantaine de F-16.

Il a besoin de la validation des membres du congrès

A cela, s’ajoutent des pièces indispensables pour la modernisation des F-16 turcs existants. Sur ce point, le président américain Joe Biden s’était montré favorable à la livraison de ces appareils. Cependant, pour que cela ait lieu, le locataire de la Maison Blanche a besoin de la validation des membres du congrès. Il faut souligner le fait que la vente d’armement américain à Ankara avait été suspendue par les Etats-Unis sous l’administration Trump. Cette décision avait été motivée par le fait que la Turquie, membre de l’organisation du traité Atlantique Nord (OTAN), avait acquis des chasseurs russes S-400. En conséquence, Washington l’avait exclu du programme F-35.

Pour rappel, la menace du président turc intervient quelques jours après ses critiques visant l’occident, dans l’offensive russe en Ukraine. Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue serbe Aleksandar Vucic, le numéro un turc a estimé que les occidentaux envoient à l’Ukraine, la ferraille qu’ils ont. Selon les propos rapportés par le média turc trthaber, il avait estimé qu'Ankara continuera à suivre la politique d’équilibre entre Kiev et Moscou. Il a par ailleurs confié ne pas trouver correcte l’attitude de l’occident dans ce dossier, tout en soulignant : « tant que vous essayez de mener une telle guerre pour provoquer, il ne sera pas possible d'obtenir des résultats à partir de là ».