La Russie accuse l’Ukraine de préparer de nouvelles attaques avec l’aide d’un État européen

Le Service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie (SVR) a affirmé, ce mardi 19 mai, que l’Ukraine préparerait de nouvelles attaques contre des zones situées à l’arrière du territoire russe. Selon le communiqué publié par l’agence de renseignement russe, ces opérations seraient menées avec l’appui de la Lettonie, pays membre de l’Union européenne et de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN).

Le SVR indique que les autorités ukrainiennes envisageraient de lancer des drones depuis le territoire letton afin de réduire le temps nécessaire pour atteindre des cibles situées en Russie. L’objectif serait, selon les services russes, de frapper des infrastructures économiques et logistiques éloignées de la ligne de front.

Moscou cite plusieurs bases militaires en Lettonie

Dans son communiqué, le renseignement extérieur russe affirme que des drones ukrainiens seraient déjà positionnés sur plusieurs sites militaires lettons, notamment à Adazi, Selija, Lielvarde, Daugavpils et Jekabpils. Le SVR soutient également que les autorités de Riga auraient accepté cette opération malgré la crainte d’éventuelles représailles de Moscou.

La Lettonie n’avait pas réagi officiellement à ces accusations au moment de la publication du communiqué. Aucune preuve publique n’a été fournie par les autorités russes pour étayer ces affirmations.

Des accusations dans un climat de fortes tensions avec l’Europe

Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine en février 2022, la Lettonie figure parmi les soutiens les plus actifs de Kiev sur les plans politique, militaire et humanitaire. Le pays balte accueille régulièrement des exercices de l’OTAN et renforce depuis plusieurs années sa coopération avec les alliés occidentaux sur les questions de sécurité.

Les relations entre la Russie et plusieurs pays européens restent marquées par des désaccords profonds sur la guerre en Ukraine, les sanctions économiques et l’assistance militaire apportée à Kiev. Moscou accuse régulièrement les États occidentaux de contribuer aux capacités opérationnelles de l’armée ukrainienne.

Aucune confirmation indépendante à ce stade

Les déclarations du SVR n’ont pas été confirmées par des sources indépendantes. L’Ukraine, qui mène depuis plusieurs mois des frappes de drones visant des installations militaires et industrielles russes, ne commente pas systématiquement ces opérations.

Aucune réaction officielle de Kiev ni de Riga n’avait été rendue publique dans l’immédiat, tandis que les accusations russes interviennent alors que les attaques à longue portée occupent une place croissante dans la stratégie militaire des deux camps.