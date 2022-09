Lors d'une récente rencontre avec les militantes de son parti, la présidente de l'Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) a évoqué le départ de sa formation politique du Bloc Républicain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la patronne de l'institut national de la femme (INF) n'est pas du tout contente de ses anciens alliés. "Comme vous le savez, le mariage forcé est interdit au Bénin. On n'est pas obligé de se marier comme ça, avec un allié fantaisiste, non. L'UDBN a dit Non. On a amorcé une mise ensemble et ils n'ont pas voulu. Ils se sont considérés en territoire conquis. Ils n'ont pas voulu des membres de l'UDBN, et les membres de l'UDBN ont dit: terminé on préfère rebrousser chemin" a déclaré Claudine Prudencio.

"Personnellement, j'ai prié pour"

Elle s'est par ailleurs réjouie de ce que l'UDBN ait réussi à se débarrasser des "déchets". "A la veille de toute élection, tout parti politique doit faire sa purge et se débarrasser des déchets. C'est ce que nous observons. il faut que tous les déchets partent de l'udbn. Personnellement, j'ai prié pour. Et cela s'est réalisé" a laissé entendre la présidente de ce parti qui soutient les actions du chef de l'Etat Patrice Talon. Inutile de rappeler qu'après le divorce entre l'UDBN et le BR, quelques militants du parti de Claudine Prudencio ont préféré rester sur "le cheval cabré". Au cours de son adresse aux militants et militantes de l'UDBN Claudine Prudencio a aussi exprimé son mécontentement vis-à-vis de certains membres du BR.

"Il y a quelqu'un qui s'appelle Bertin Koovi, qui m'insulte,.... Ne répondez pas pas hein. L'éducation que nous avons eue, on n'insulte pas (propos tenus en langue Fongbé). L'Udbn est un parti de paix. Et nous sommes des femmes Nous gardons tous les enfants, et nous les éduquons" a déclaré Claudine Prudencio avant d'annoncer la participation de son parti aux prochaines élections législatives. Pour elle, il n'y a aucune consigne de vote à donner, parce que l'UBDN va aussi prendre part à la compétition, n'en déplaise à ceux qui pensent qu'elle n'aura pas les 10%.