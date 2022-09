Le Portugais Cristiano Ronaldo aurait décliné une offre mirobolante faite par le club saoudien Al Hilal alors qu’il cherche à quitter Manchester United dans le but de disputer la Ligue des champions. Selon les informations rapportées par The Athletic, cette formation sportive qui a fini championne en 2022 aurait proposé à l’attaquant portugais une rémunération hebdomadaire de 2,32 millions d'euros. Ceci équivaut à 242 millions d'euros sur une durée de deux ans.

L'offre déclinée par Cristiano

Selon les confidences qui ont été faites par Yasser Al-Misehal, président de la Fédération saoudienne de football, à The Athletic, grande serait sa joie de compter parmi ses joueurs l’actuel Mancunien. « Nous serions enchantés de voir une star comme Cristiano Ronaldo évoluer dans notre championnat. Cela donnerait un considérable coup de projecteur à notre tournoi », a déclaré le responsable du club. La star portugaise a décliné l’offre et a évoqué des raisons liées à la prochaine coupe du monde. Rappelons que cette offre intervient alors que Cristiano Ronaldo continue de vouloir partir du club anglais.

Toujours à Manchester United

Pour l’heure, aucune porte de sortie ne s’est offerte à lui. Mais selon les informations rapportées récemment par la presse anglaise, le joueur pourrait sauter sur une autre occasion dès le mois de janvier prochain. A en croire le média britannique The Sun, les responsables du club pourraient craindre un départ gratuit à la fin de son contrat et récupérer une indemnité de transfert en janvier. Notons tout de même que la star portugaise n’est auteure d’aucun but après six journées de Premier League. Il n’a été titularisé qu’une seule fois.